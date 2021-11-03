Мужчина ни за что убил продавца магазина в Нижегородской области. Фото: СУ СКР по Нижегородской области

Жуткая история произошла на днях в городе Выкса Нижегородской области – здесь мужчина зашел в магазин и, не говоря ни слова, убил продавца. Сейчас подозреваемый в совершении этого преступления уже задержан. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Нижегородской области.

- По версии следствия, вечером 31 октября посетитель вошел в магазин и на улице Салтанова в Выксе и беспричинно ударил ножом продавца, - говорится в сообщении. – Сразу после происшествия женщину доставили в больницу. Однако спасти ее не удалось – 1 ноября она скончалась в больнице от полученных ранений.

Сам преступник с места происшествия скрылся. Сотрудникам полиции удалось его задержать только 1 ноября. При этом он оказал активное сопротивление правоохранительным органам.

- Сейчас по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Убийство», - говорится в сообщении. – Самому 44-летнему подозреваемому предъявлено обвинение. Свою причастность к убийству женщины он не отрицает. Расследование уголовного дела продолжается.