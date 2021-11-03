Экс-начальника управления нижегородского Минимущества осудили за махинации с землей Фото: СУ СК России по Нижегородской области

Экс-начальника управления нижегородского Минимущества осудили за махинации с землей. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по Нижегородской области.

Как выяснилось, начальник управления внутренней контрольной и ревизионной работы Министерства имущественных и земельных отношений Нижегородской области зарегистрировал на подставное лицо фирму для участия в аукционе по установке и эксплуатации рекламных конструкций. В результате в ноябре 2020 года подконтрольная ему фирма победила и получила в аренду 5 земельных участков в Нижнем Новгороде.

- Бывшему начальнику управления внутренней контрольной и ревизионной работы министерства имущественных и земельных отношений Нижегородской области Кутуеву Э.А. вынесли приговор по ч. 1 ст. 285 УК РФ - злоупотребление должностными полномочиями, и ч. 1 ст. 169 УК РФ - воспрепятствование законной предпринимательской деятельности. С занимаемой должности подсудимый уволен. Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде штрафа в размере 80 тысяч рублей, - пояснили в пресс-службе СУ СКР по Нижегородской области.

Отмечается, что Кутуев признался в содеянном, вернул землю в государственную собственность и возместил 500 тысяч рублей третьим лицам.

Кроме того, установлено, что ущерб от его действий превысил 150 тысяч рублей.