Фестиваль спортивных искусств народов России состоится в Нижнем Новгороде 4 ноября

Фестиваль спортивных искусств народов России состоится в Нижнем Новгороде в День народного единства 4 ноября. Об этом «Комсомолке» сообщили в АНО «Центр 800».

В этот день нижегородцам расскажут о национальных видах спорта народов, проживающих в нашей стране и популярных в регионе особенностях.

- Специальными гостями фестиваля станут известные нижегородские спортсмены. В частности, чемпион Европы 2021 года по современному пятиборью Кирилл Беляков, профессиональный боксер и мастер спорта по кикбоксингу Андрей Сироткин, мастер спорта международного класса по прыжкам на лыжах с трамплина Денис Корнилов, чемпионы Паралимпийских игр в Токио 2020 Дмитрий Сафронов, Андрей Вдовин, Герман Карачевский и другие, - рассказали в «Центре 800».

Также планируется участие руководителя соревнований X-WATERS Volga Марата Богдалова и организатора забега «Беги, герой!» Натальи Бочаровой. Праздничный эфир будет вести телеведущий и комментатор Павел Занозин.

Отметим, что подобные эфиры на разные темы будут организованы по всей стране, в Нижегородской области это будет тема спорта.

- «Спорт испокон веков объединяет людей и дарит им веру в собственные силы. Наш регион всегда был богат на спортивные таланты. Достаточно вспомнить блестящее выступление Дины и Арины Авериных на чемпионате мира в Японии. Приглашаю всех присоединиться к фестивалю и проявить заботу о своем здоровье в этот непростой период, - сказал глава региона Глеб Никитин.

КОНКРЕТНО

Трансляция мероприятия стартует в 12:00 в группе «Нижний 800» во «ВКонтакте».