Преподаватели Мининского университета провели онлайн урок «Психология как наука. Мифы о психологах и психологии»

А вы можете уверенно ответить на вопросы: "Кто умнее - левши или правши?" или "Насколько мы используем свой мозг?". Преподаватели кафедры практической психологии Мининского университета не только рассказали о тонкостях о психологии человека, но развеяли множество мифов.

В онлайн уроке-диспуте на тему: «Психология как наука. Мифы о психологах и психологии» приняли участие более 100 учащихся 10 - 11 классов психолого-педагогических классов Нижегородской области.

Урок о мифах в психологии стал вторым в серии диспутов, первый состоялся в сентябре этого года. До конца 2021 года преподаватели кафедры практической психологии и кафедры общей и социальной педагогики вуза проведут еще 2 урока для учеников психолого-педагогических классов. А с января 2022 года к такому формату взаимодействия присоединятся кафедры других факультетов Мининского университета.

- Цель таких уроков - показать школьникам, насколько педагогическая профессия многогранна и интересна. Проект позволит талантливой молодежи через раннюю профориентацию осознанно выбирать профессию педагога, - рассказала и.о. проректора по учебно-методической деятельности Мининского университета, доктор педагогических наук, профессор Александра Толстенева.

Классы психолого-педагогической направленности создаются по поручению Министра просвещения Сергея Кравцова. Об этом рассказал и.о. ректора Мининского университета Виктор Сдобняков. Всего до конца 2024 года в стране планируется открыть 5 тысяч таких классов, из которых 85 - в Нижегородской области. Мининский университет стал региональным координатором этого проекта.

Спикерами мероприятия выступили преподаватели кафедры практической психологии Мининского университета: Кочнева Елена Михайловна, к.пс.н., доцент; Куимова Наталья Николаевна, к.пс.н., доцент; Морозова Людмила Борисовна, к.пс.н., доцент; Мамонова Елена Борисовна, к.пс.н., доцент; Сидорина Елена Валерьевна, ст.преподаватель.

Какие же мифы о психологии являются самыми распространенными?

Миф: Психолог, психиатр и психотерапевт - разные названия одной профессии. Реальность: Психолог - это человек, имеющий высшее психологическое образование. Он работает с “нормой”, то есть с людьми, не имеющими расстройств и заболеваний психики, а столкнувшимися с личностными проблемами. Психиатр и психотерапевт - это врачи, имеющие право ставить диагноз и выписывать лекарственные средства. Между собой они отличаются спецификой расстройств, которые лечат. Психиатр занят, главным образом, психозами - расстройствами психики с бредом и галлюцинациями, в то время как психотерапевт специализируется на неврозах - фобиях, панических атаках, неврастении и пр.

Миф: Психолог видит насквозь и может манипулировать людьми. Реальность: Психолог - это человек, который в силу профессиональной деятельности знает, как определить, какой перед ним человек, следит за тем, чтобы точно выразить мысль, правильно подать информацию.

Миф: Психолог не нужен, если есть друг. Реальность: Поделиться ситуацией с другом - вариант, который поможет облегчить переживания, но разрешить проблему профессионально сможет психолог. Разница в том, что друг дает совет, основываясь на собственном жизненном опыте, а психолог создает ситуацию, в которой человек приходит к собственному решению проблемы. Психолог поможет найти смысл жизни, выбрать профессию, найти общий язык с людьми, преодолеть кризис, победить страх, подготовиться к изменениям и т.д.

Миф: К психологам ходят ненормальные. Реальность: Любой человек может оказаться в ситуации, когда ему нужен взгляд и помощь со стороны. И лучше, если эта помощь будет профессиональной.

Миф: Психолог скажет, что нужно делать. Реальность: Каждый человек - уникален, и то решение, которое подойдет одному, в аналогичной ситуации для другого человека может оказаться неправильным или даже вредным. Поэтому психолог не скажет, как “поступить правильно”, а поможет создать условия для принятия собственного решения.

Миф: Всего леворукие - творческие люди. Реальность: Опубликованные на сегодняшний день исследования не позволяют с уверенностью сказать, что левши в чем-то явно талантливее правшей. При этом мы утверждаем, что развивать нужно оба полушария головного мозга, тогда его развитие будет более качественным и в математике, и в художественных дисциплинах.

Миф: Любого врунишку можно вычислить по языку тела. Реальность: С большой вероятностью это можно сделать только в ситуации эмоциональной раскрепощенности - человека выдадут бессознательные движения глаз, скорость речи, противоречивая мимика и т.д. В ситуации эмоциональной включенности, когда человек контролирует себя и сознательно говорит неправду, достоверно определить ложь представляется маловозможным.

Миф: Человек использует мозг на 10%. Реальность: Миф появился благодаря Уильяму Джеймсу, точнее неверному толкованию его слов. “Мы используем лишь малую часть наших возможных умственных и физических ресурсов", - так звучат слова ученого в оригинале по результатам исследования “одаренного ребенка” в конце 19 века. Тогда американский ученый вряд ли мог предположить, с каким объемом информации придется столкнуться человеку в 21 веке. Сейчас мы явно используем свой интеллектуальный потенциал больше, чем люди прошлого. Измерять мозговую деятельность в процентах теперь не актуально, а вот говорить о том, что наш мозг меняется - вполне. Современная нейропсихология утверждает, что у людей атрофируется дефолт - система - участок мозга, ответственный за мышление и социальные функции.

Миф: Классическая музыка повышает производительность. Реальность: Если вы предпочитаете творчество группы Металлика, то при выполнении какой-либо задачи классические произведения Моцарта и Баха вас будут только раздражать, что точно не добавит эффективности работе. В то время как человек, из музыки предпочитающий тишину, не сможет работать под симфонию Шостаковича. В данном контексте производительность зависит от индивидуальных предпочтений.