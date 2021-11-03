Свет частично отключили в двух районах Нижнего Новгорода 3 ноября

В среду, 3 ноября, в двух районах Нижнего Новгорода ожидается плановое отключение электроэнергии. Причиной отключения станут работы на системах жилищно-коммунального хозяйства. Соответствующую информацию распространило городское управление ГО ЧС.

Приокский район:

С 7:30 до 9:30 света не будет в 232 частных домах в деревнях Мордвинцево и Ближнее Константиново.

Автозаводский район:

С 13:00 до 15:00 без света останутся дома по Молодежному проспекту (№8,10), а с 9:00 – дома по улицам Прыгунова (№13,15,17а), Автомеханическая (№16,18,20,22,22а). Подачу электроэнергии в квартиры восстановят к 17 часам.

Узнавать полную информацию об отключении электроэнергии и водоснабжения нижегородцы могут на сайте управления ГОЧС Нижнего Новгорода.