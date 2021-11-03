Три человека погибли на пожаре в Володарском районе вечером 2 ноября

Три человека погибли на пожаре в Володарском районе. Фото: Анна МАРТЫНОВА

Три человека погибли во время пожара в Володарском районе поздним вечером 2 ноября. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Трагедия случилась в поселке Ильино в одиннадцатом часу вечера. Там загорелся личный жилой дом на улице Буденного.

- Сообщение о возгорании поступило в 22:26. Пожарно – спасательные подразделения привлекались по рангу пожара 1 «Бис». В 00.04 (мск) 03.11.2021 пожар ликвидирован на площади 50 квадратных метров, - рассказали в ведомстве.

На месте происшествия были обнаружены тела трех человек: 53-летнего и 54-летнего мужчин и 46-летней женщины. Причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем.