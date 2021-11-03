Нижегородский аэропорт принял более 5000 пассажиров из-за тумана в Москве 2 ноября

В нижегородском аэропорту приземлилось 40 самолетов. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Нижегородский аэропорт им. Чкалова 2 ноября принял 40 самолетов, в которых находилось более пяти тысяч пассажиров. Воздушные суда не смогли сесть в Москве из-за тумана и были перенаправлены на запасной аэродром в Нижний Новгород. В результате в нижегородском аэропорту случился самый настоящий транспортный коллапс.

- Его инфраструктура, в том числе количество стоянок, трапов и техники, не рассчитана на единовременное обслуживание такого количество воздушных судов, и они обслуживались в порядке очереди. Параллельно с обслуживанием прибывших на запасной аэродром московских рейсов аэропорт обслуживал рейсы из собственного регулярного расписания, а это порядка 50 рейсов в течение дня, - пояснили в нижегородском аэропорту им. Чкалова.

По обновленным данным на 08:15, почти все рейсы, приземлившиеся в Нижнем Новгороде из-за непогоды в Москве, вылетели в пункт назначения. Сейчас в аэропорту находятся два рейса – из Читы и Тюмени.

- Все оставшиеся пассажиры рейсов находятся в гостиницах и будут подвезены к подготовленным к вылету бортам, - пояснили в аэропорту.

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Около 1200 человек стали невольными заложниками ситуации в нижегородском аэропорту имени Чкалова. Утром 2 ноября более тридцати московских рейсов были вынуждены совершить посадку в Нижнем Новгороде, так как столицу окутало плотным туманом. И если задержку из-за метеорологических условий люди понять могли, то почему они вынуждены сидеть взаперти в самолетах, без еды и без воды, оставалось непонятным (подробности).

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