Три оставшихся самолета ожидают отправки в нижегородском аэропорту

В нижегородском аэропорту осталось три самолета, которые ожидают отправки в Москву. Такие данные на 8 утра 3 ноября сообщили в аэропорту Чкалова.

- В настоящий момент в аэропорту Нижнего Новгорода ожидают вылета три рейса: из Читы и Ростова-на-Дону (авиакомпания «S7») и из Тюмени (авиакомпания «Уральские авиалинии»). Все оставшиеся пассажиры рейсов находятся в гостиницах и будут подвезены к подготовленным к вылету бортам, - пояснили в воздушной гавани.

Напомним, вчера в аэропорту Нижнего Новгорода случился самый настоящий коллапс: воздушная гавань приняла 40 самолетов, которые не смогли сесть в Москве из-за сильного тумана. Более пяти тысяч пассажиров застряли в нижегородском аэропорту на целый день, и только к вечеру началась отправка бортов.

Беспрецедентный наплыв самолетов превысил пропускную способность аэропорта, из-за чего возникла неразбериха и хаос.

- Его инфраструктура, в том числе количество стоянок, трапов и техники, не рассчитана на единовременное обслуживание такого количество воздушных судов, и они обслуживаются в порядке очереди. Параллельно с обслуживанием прибывших на запасной аэродром московских рейсов аэропорт обслуживает рейсы из собственного регулярного расписания, а это порядка 50 рейсов в течение дня, - пояснили в нижегородском аэропорту им. Чкалова.

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Около 1200 человек стали невольными заложниками ситуации в нижегородском аэропорту имени Чкалова. Утром 2 ноября более тридцати московских рейсов были вынуждены совершить посадку в Нижнем Новгороде, так как столицу окутало плотным туманом. И если задержку из-за метеорологических условий люди понять могли, то почему они вынуждены сидеть взаперти в самолетах, без еды и без воды, оставалось непонятным (подробности).

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