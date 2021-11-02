Видео из нижегородского аэропорта, где застряли сотни пассажиров из Москвы, появилось в сети. ФОТО: Максим Бурмистров.

Утром 2 ноября из-за сильного тумана в столице сразу 32 самолета вынуждены были совершить посадку в Нижнем Новгороде. Как выяснилось впоследствии, в течение нескольких часов пассажиров не выпускали из самолетов. Все это время они были без еды и воды. После этого возмущенные пассажиры нагрянули к работникам аэропорта. Кадрами шокирующего видео поделился один из пассажиров Максим Бурмистров.

- Хорош над людьми издеваться! Обязательно кто-то должен сдохнуть, чтобы поверили, что плохо мне? – негодовали пассажиры. – Вы здесь работаете или нет?

Напомним, сейчас в Нижегородской области создан оперативный штаб для решения этой проблемы. В ближайшее время все пассажиры должны быть обеспечены горячим питанием. Также они смогут заселиться в гостиницы прямо по авиабилетам.