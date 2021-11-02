Горячее питание и жильё обеспечат пассажирам московских рейсов, застрявших в аэропорту Чкалова

Временное жильё и горячее питание обеспечат пассажирам московских рейсов, застрявших сегодня, 2 ноября, в Международном аэропорту Нижнего Новгорода имени В.П. Чкалова. Об этом сообщили в правительстве региона, добавив, что средства выделят по поручению губернатора Глеба Никитина. Нижегородские компании поставят продукты и готовые блюда.
– В связи с погодными условиями в Москве сложилась непростая ситуация. Мы не можем остаться в стороне. В аэропорту много семей с детьми. Было принято решение выделить средства на обеспечение людей горячим питанием. Это также поможет поддержать региональный бизнес в условиях нерабочих дней, – прокомментировал Глеб Никитин.
Также отмечено, что пассажиры, ожидающие свой вылет более восьми часов днём и шести часов – ночью, будут размещены в гостиницах "Волна" и "Русский капитал" Нижнего Новгорода. Им обеспечат трансфер до гостиницы и обратно. Заселение в номера будет происходить по авиабилетам.
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