Следователи выясняют причину длительных задержек рейсов в нижегородском аэропорту

Группа следователей направилась в нижегородский аэропорт «Чкалов», чтобы выяснить обстоятельства длительных задержек московских рейсов. Ситуация взята на контроль в связи с тем, что люди провели в самолётах по 7 часов, после чего стали жаловаться на плохое самочувствие. Об этом сообщает центральное МСУ на транспорте СК России.

- Проверяется информация, что ребенку стало плохо на борту самолета, который совершал рейс Краснодар - Москва, однако из-за сильного тумана во Внукове он был вынужден приземлиться в Нижнем Новгороде, - говорится в сообщении. - Пассажиры самолета ожидали вылета из Нижнего Новгорода более 7 часов, при этом аэропорт не смог предоставить трап, что сделало невозможной передачу еды на борт или высадку пассажиров.

Напомним, что утром 2 октября 32 пассажирских самолёта не смогли приземлиться в Москве и были вынуждены совершить посадку на запасном аэродроме, которым был выбрал аэропорт «Чкалов» в Нижнем Новгороде.

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