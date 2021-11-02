Нижний Новгород
ФотоВидеоCovid-19 в Нижнем НовгородеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Нижний Новгород
ФотоВидеоCovid-19 в Нижнем НовгородеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Нижний Новгород
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Новости компаний2 ноября 2021 18:55

Глава города Дзержинска Иван Носков провел рабочую встречу с коллективом МУП «Экспресс»

20 лучших сотрудников МУП «Экспресс» были отмечены благодарственными письмами администрации города Дзержинска
КомментироватьОставить комментарий(0)
Глава города Дзержинска Иван Носков провел рабочую встречу с коллективом МУП «Экспресс»

Глава города Дзержинска Иван Носков провел рабочую встречу с коллективом МУП «Экспресс»

2 ноября глава города Иван Носков с рабочим визитом посетил муниципальное автотранспортное предприятие «Экспресс», где встретился с коллективом, поздравил водителей общественного транспорта с прошедшим на днях профессиональным праздником и обсудил текущие вопросы работы предприятия.

«Общественный транспорт – важнейшая составляющая городской инфраструктуры. Именно сотрудники вашего предприятия своим каждодневным трудом обеспечивают ее стабильную работу, а значит, обеспечивают комфортный ритм жизни для всех дзержинцев. Благодаря вам множество жителей нашего города вовремя добираются на работу, отводят и забирают детей из учебных заведений, не опаздывают к врачу. Именно от вас зависит их ежедневная безопасность в пути. Благодарю вас за честный, нелегкий, но уважаемый труд», - обратился к собравшимся Иван Носков.

За добросовестное отношение к работе, высокие показатели в труде и в связи с профессиональным праздником 20 лучших сотрудников МУП «Экспресс» были отмечены благодарственными письмами администрации города Дзержинска. Всего же на предприятии трудоустроено 465 человек.

В ходе встречи были затронуты такие важные вопросы, как риски здоровья для экипажей автобусов и троллейбусов в связи с пандемией и спад пассажиропотока в связи с ограничениями. Коллектив МУП «Экспресс» отметил возросшее качество городских автодорог и появление новых комфортных остановок на центральных улицах. Разговор также касался оплаты труда работников.

20 лучших сотрудников МУП «Экспресс» были отмечены благодарственными письмами администрации города Дзержинска

20 лучших сотрудников МУП «Экспресс» были отмечены благодарственными письмами администрации города Дзержинска

«В период начавшейся с марта 2020 года пандемии произошло снижение количества пассажиров, но, несмотря на это, предприятие сохранило численность сотрудников и не сократило количество рейсов, - доложила главе города директор МУП «Экспресс» Наталья Садкова. - Предприятие обслуживает 19 маршрутов, из них 15 автобусных: 9 городских, 5 пригородных, 1 межмуниципальный, а также 4 троллейбусных. Это более 60% от всего количества муниципальных маршрутов округа. Дополнительно мы ввели в этом году новый маршрут троллейбуса № 1 «Троллейбусное депо – Вокзал»».

МУП «Экспресс» осуществляет перевозку порядка 14 млн пассажиров в год, за 9 месяцев 2021 года перевезено 10 млн пассажиров. Предприятие предоставляет 20 видов льгот, которыми пользуются 40% пассажиров муниципального транспорта.

Напомним, что льготный проезд в муниципальном транспорте Дзержинска максимально упрощен. Проезд оплачивается картой «Сити Карт», при оформлении которой учитывается категория льготы. Оформить «Сити Карт» можно через сайт Ситикард | Льготная транспортная карта (siticard.ru).