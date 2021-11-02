Глава города Дзержинска Иван Носков провел рабочую встречу с коллективом МУП «Экспресс»

2 ноября глава города Иван Носков с рабочим визитом посетил муниципальное автотранспортное предприятие «Экспресс», где встретился с коллективом, поздравил водителей общественного транспорта с прошедшим на днях профессиональным праздником и обсудил текущие вопросы работы предприятия.

«Общественный транспорт – важнейшая составляющая городской инфраструктуры. Именно сотрудники вашего предприятия своим каждодневным трудом обеспечивают ее стабильную работу, а значит, обеспечивают комфортный ритм жизни для всех дзержинцев. Благодаря вам множество жителей нашего города вовремя добираются на работу, отводят и забирают детей из учебных заведений, не опаздывают к врачу. Именно от вас зависит их ежедневная безопасность в пути. Благодарю вас за честный, нелегкий, но уважаемый труд», - обратился к собравшимся Иван Носков.

За добросовестное отношение к работе, высокие показатели в труде и в связи с профессиональным праздником 20 лучших сотрудников МУП «Экспресс» были отмечены благодарственными письмами администрации города Дзержинска. Всего же на предприятии трудоустроено 465 человек.

В ходе встречи были затронуты такие важные вопросы, как риски здоровья для экипажей автобусов и троллейбусов в связи с пандемией и спад пассажиропотока в связи с ограничениями. Коллектив МУП «Экспресс» отметил возросшее качество городских автодорог и появление новых комфортных остановок на центральных улицах. Разговор также касался оплаты труда работников.

20 лучших сотрудников МУП «Экспресс» были отмечены благодарственными письмами администрации города Дзержинска

«В период начавшейся с марта 2020 года пандемии произошло снижение количества пассажиров, но, несмотря на это, предприятие сохранило численность сотрудников и не сократило количество рейсов, - доложила главе города директор МУП «Экспресс» Наталья Садкова. - Предприятие обслуживает 19 маршрутов, из них 15 автобусных: 9 городских, 5 пригородных, 1 межмуниципальный, а также 4 троллейбусных. Это более 60% от всего количества муниципальных маршрутов округа. Дополнительно мы ввели в этом году новый маршрут троллейбуса № 1 «Троллейбусное депо – Вокзал»».

МУП «Экспресс» осуществляет перевозку порядка 14 млн пассажиров в год, за 9 месяцев 2021 года перевезено 10 млн пассажиров. Предприятие предоставляет 20 видов льгот, которыми пользуются 40% пассажиров муниципального транспорта.

Напомним, что льготный проезд в муниципальном транспорте Дзержинска максимально упрощен. Проезд оплачивается картой «Сити Карт», при оформлении которой учитывается категория льготы. Оформить «Сити Карт» можно через сайт Ситикард | Льготная транспортная карта (siticard.ru).