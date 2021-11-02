ТРЦ OCEANIS Mall в Нижнем Новгороде откроется 25 ноября. ФОТО: сайт МФК "Океанис"

ТРЦ OCEANIS Mall при аквапарке "Океанис" в Нижнем Новгороде откроется уже 25 ноября. Об этом представители центра рассказали в своём официальном Instagram-аккаунте.

– Техническое открытие OCEANIS Mall состоится 25 ноября, – сказано в сообщении. – Новые магазины, синергия шопинга и развлечений, удобное расположение и большая парковка – на проспекте Гагарина, 35 корпус 1!

Напомним, ранее мы информировали, что сам аквапарк "Океанис" в Советском районе Нижнего Новгорода откроется в начале 2022 года. Единовременно с ним заработает спортклуб Okeanis fitness. Отмечено было также, что термальная зона для вип-посетителей представляет единую систему с аквапарком.

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