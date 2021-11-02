Зенитно-ракетный комплекс С-300 установили в нижегородском парке Победы

Зенитно-ракетный комплекс С-300 появился в парке Победы в Нижнем Новгороде. Как рассказали в МАУК «Дирекция парков и скверов Нижнего Новгорода», установку этого экспоната инициировали ветераны Нижегородского высшего зенитно-ракетного командного училища ПВО.

Председатель Совета ветеранов училища Сергей Выдрин уточнил, что в 2020 году было принято решение создать музей зенитно-ракетных войск. На эти цели мэрия выделила участок в парке.

- Сначала сделали стендовую часть, 4 мая установили комплекс С-125 и вот сейчас С-300. Ведь модернизированные зенитно-ракетные установки именно этой серии остаются одним из главных средств противовоздушной обороны, - добавил он.

Вся информация о комплексе размещена на специальных стендах. Как ранее отметил мэр города Юрий Шалабаев, парк продолжат наполнять экспонатами.