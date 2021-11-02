Парковку запретят на улице Павла Мочалова в Нижнем Новгороде с 24 ноября. ФОТО: ЦОДД Нижнего Новгорода

Парковку и остановку транспортных средств запретят на улице Павла Мочалова в Нижнем Новгороде с 24 ноября. Речь идёт об участке возле дома №1. Об этом информирует городской департамент транспорта и дорожного хозяйства. В ЦОДД Нижнего Новгорода поделились схемой изменённого движения.

– Припаркованный транспорт создаёт трудности при встречном разъезде автомобилей и может затруднить подъезд автомобилей оперативных служб к 3 корпусу ГБПОУ Нижегородский медицинский колледж, – пояснили в департаменте. – Автомобили, припаркованные в зоне действия запрещающих знаков, будут перемещены на охраняемую стоянку.

Также специалисты ведомства призывают нижегородских водителей учитывать эту информацию, планировать свой маршрут заранее и следовать указаниям дорожных знаков.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:

* в группе Вконтакте

* в Одноклассниках

* в Фейсбуке

* в Инстаграм

* в твиттере

Также следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!