Средняя зарплата в Нижегородской области составила более 39 тысяч рублей. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Средняя номинальная начисленная зарплата в Нижегородской области в январе-августе 2021 года составила 39697,2 рубля. Такие данные приводит Нижегородстат.

Согласно статистике, за восемь месяцев этого года средняя заработная плата нижегородцев выросла на 8,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Согласно исследованию портала hh.ru, более чем вполовину возросло количество вакансий в сфере консультирования, также большой рост произошел в таких сферах, как управление персоналом и тренинги, развлечения и масс-медиа, административный персонал, маркетинг и PR. Чаще всего работодатели ищут сотрудника в продажи, информационные технологии или рабочий персонал.

Ранее сообщалось о том, что Нижний Новгород вошел в число самых дорогих для проживания городов. Наиболее серьезными статьями расходов местные жители назвали оплату коммунальных услуг и траты на продовольственные товары.