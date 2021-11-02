В Дзержинске завершается масштабная кампания по ликвидации несанкционированных свалок

В текущем году работа по вывозу мусора со стихийных свалок была организована на территории всего городского округа Дзержинск. На эти цели из областного бюджета было выделено 40 млн рублей и еще 10 млн рублей – в качестве софинансирования из городского бюджета. В настоящее время из 75 тысяч кубометров свалок, запланированных к вывозу на 2021 год, ликвидировано порядка 68 тысяч кубометров.

«С начала кампании по ликвидации свалок проделана огромная работа. Закрыты планы на этот год по вывозу мусора с селитебных территорий. В том числе убраны самые крупные свалки, которые годами копились на окраинах поселков Игумново, Гавриловки, Горбатовки и других. Были убраны также скопления мусора в черте зеленых зон города, - отметил первый заместитель главы города Дзержинска Глеб Андреев. - Хотелось бы еще раз подчеркнуть, что чистота в городе, его окрестностях и поселках – это вопрос нашей общей ответственности. Администрация города со своей стороны задействует все предусмотренные законом способы наведения порядка в этой сфере. Жителей я призываю к сознательности и уважению к природе. Средства, которые мы тратим на вывоз мусора, могли бы быть направлены на благоустройство и озеленение нашего города».

Ликвидация несанкционированных свалок в Дзержинске завершится во второй декаде ноября, когда будет вывезен мусор с территории, относящейся к городским лесам. Это порядка 7 тысяч кубометров ТКО, из которых уже вывезено около 2,5 тысяч. Наиболее крупные из оставшихся свалок расположены между Автозаводским и Нижегородским шоссе.

«Вывоз мусора с пересеченной местности осложняется неровностями рельефа, густой растительностью, песчаным грунтом. Часто груженая техника застревает в песке, что увеличивает время работы. В некоторых местах на крутых песчаных склонах техника работала с риском сползти в овраг. Были задействованы люди, чтобы вручную собрать весь мусор. Мы укладываемся в сроки, предусмотренные контрактом», - рассказал директор компании-подрядчика ООО «СитиЛюкс» Андрей Товт.

Самым сложным для вывоза мусора объектом стал обводненный карьер в районе гаражного кооператива ПГК Авто-1 недалеко от Заревской объездной дороги.

Кампания по ликвидации несанкционированных свалок будет продолжена и в следующем году

«За долгие годы отходы здесь скопились в воде и по крутому береговому склону. Все, что было свалено на плоской части берега, было вывезено. Дальше задействовать тяжелую технику невозможно. Большую часть мусора здесь придется убирать вручную, подключать к работам водный транспорт, чтобы подойти с воды, и прокладывать специальную дорогу по склону для прохода гусеничного погрузчика. Для подобного вида работ мы будем составлять отдельный контракт, и уже в следующем году свалка будет полностью ликвидирована», - пояснил директор департамента благоустройства и дорожного хозяйства администрации Дзержинска Сергей Морозов.

Всего же в текущем 2021 году было ликвидировано более 200 свалок объемами от 10 кубометров до 7 тысяч кубометров твердых бытовых отходов.

Кампания по ликвидации несанкционированных свалок на территории городского округа будет продолжена в следующем году. На данный момент администрация Дзержинска совместно с Министерством экологии Нижегородской области формируют план по ликвидации свалок в 2022 году. Со стороны Дзержинска уже подана заявка на вывоз такого же количества мусора, как и в текущем году.

Напомним, кампании по ликвидации несанкционированных свалок сопровождаются совместными рейдами инспекторов Межрегионального управления Росприроднадзора по Нижегородской области и Республике Мордовии, сотрудников прокуратуры г. Дзержинска и ОГИБДД по г. Дзержинску по выявлению и пресечению незаконного транспортирования отходов производства и потребления. Отсутствие разрешительной документации у перевозчика влечет за собой административную ответственность со штрафом до 200 тысяч рублей.