У 789 нижегородцев диагностировали коронавирус за сутки

По последним данным на 2 ноября, за сутки в Нижегородской области заразились коронавирусом 789 жителей. Долгое время показатели заболеваемости ежедневно превышали все предыдущие отметки, но за последние три дня стали незначительно снижаться. Общее число больных с диагнозом COVID-19 на сегодня составило 192 818 человек. Об этом сообщили в региональном Минздраве.

В то же время 377 нижегородцев побороли болезнь за минувшие сутки. Суммарно 172 275 жителей региона излечились от COVID-19 полностью от начала пандемии.

Но, к сожалению, 40 человек с болезнью не справились. Общее число жертв вируса в регионе на сегодня – 7 800.

Нижегородская область по-прежнему занимает четвёртое место в рейтинге заболеваемости ковидом по стране. Долгое время показатели заражения уверенно шли на спад, не превышая +150 человек в сутки. Иногда их было даже меньше 100. Но за последние пять месяцев обороты заболеваемости значительно возросли: сейчас ежедневно фиксируется более 700 новых случаев заражения COVID-19.

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