Почти 300 предприятий-должников были ограничены в энергоснабжении с начала 2021 года

По состоянию на 1 октября 2021 года в Нижегородской области насчитывается 3 096 должников-юридических лиц, чья суммарная задолженность перед «ТНС энерго Нижний Новгород» составляет несколько миллиардов рублей.

Гарантирующий поставщик не только ведет активную судебную работу с должниками, взыскивая долги, но и ограничивает неплательщикам электроэнергию. Так с начала 2021 года 261 предприятие осталось без энергоснабжения из-за халатного отношения к обязательствам по оплате потребленного ресурса.

На сайте nn.tns-e.ru в разделе Клиенты с дебиторской задолженностью размещен список организаций, которые регулярно не исполняют свои обязательства. В таблице указаны предприятия и организации, имеющие задолженность за потребленную электроэнергию свыше 1 млн рублей более чем за 2 расчетных периода. По состоянию на октябрь 2021 года в их число входят, например:

• МУП "Водоканал" (городской округ город Шахунья) с долгом 21,2 млн рублей;

• АО птицефабрика "Ворсменская" с долгом 11, 9 млн рублей;

• МУП ЖКХ "Ильиногорское" (рабочий поселок Ильиногорск) с долгом 6 млн рублей.

Информация о клиентах с дебиторской задолженностью, включая юридические адреса, ИНН и сумму долга, обновляется на сайте «ТНС энерго НН» ежемесячно.

«ТНС энерго Нижний Новгород» призывает предприятия и организации Нижегородской области оплачивать электроэнергию вовремя и в полном объеме, чтобы избежать возможных судебных разбирательств, ограничения энергоснабжения, оплаты штрафных санкций и изъятия имущества.