Партию зараженных горшечных хризантем выявили в нижегородском магазине. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Целую партию горшечных хризантем, зараженных калифорнийским цветочным трипсом, выявили в Нижегородской области. Опасные цветы поступили в магазин Кстовского района, сообщается на сайте Управления Россельхоза по Нижегородской области и Марий Эл.

Хризантемы поступили из подмосковного тепличного комбината, и магазин решил проверить их фитосанитарное состояние, для чего обратился в Нижегородский референтный центр Россельхознадзора. В результате проведенного исследования специалисты ведомства обнаружили в 100 горшечных хризантемах калифорнийский цветочный трипс.

Согласно полученному предписанию, магазин должен был провести обеззараживание цветов или уничтожить их, что и было сделано.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в нижегородских лесах сложилась чрезвычайная ситуация из-за нашествия опасного вредителя – жука большого черного усача.