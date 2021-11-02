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Общество2 ноября 2021 9:43

Партию зараженных горшечных хризантем выявили в нижегородском магазине

Цветы пришлось уничтожить
Ирина ШВЫРКАЕВА
Ирина ШВЫРКАЕВА
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Партию зараженных горшечных хризантем выявили в нижегородском магазине.

Партию зараженных горшечных хризантем выявили в нижегородском магазине.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Целую партию горшечных хризантем, зараженных калифорнийским цветочным трипсом, выявили в Нижегородской области. Опасные цветы поступили в магазин Кстовского района, сообщается на сайте Управления Россельхоза по Нижегородской области и Марий Эл.

Хризантемы поступили из подмосковного тепличного комбината, и магазин решил проверить их фитосанитарное состояние, для чего обратился в Нижегородский референтный центр Россельхознадзора. В результате проведенного исследования специалисты ведомства обнаружили в 100 горшечных хризантемах калифорнийский цветочный трипс.

Согласно полученному предписанию, магазин должен был провести обеззараживание цветов или уничтожить их, что и было сделано.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в нижегородских лесах сложилась чрезвычайная ситуация из-за нашествия опасного вредителя – жука большого черного усача.