Полчища жуков-усачей уничтожают хвойные леса в Нижегородской области

Большой черный усач является опасным техническим вредителем хвойного леса. Фото: Олег АДАМОВИЧ

В двенадцати районах Нижегородской области введен карантин из-за нашествия опасного лесного вредителя – большого черного усача. Карантинный режим установлен на территориях Варнавинского, Ветлужского, Володарского, Воскресенского, Тонкинского, Тоншаевского, Шарангского районов Нижегородской области, а также городских округов городов Бор, Выкса, Кулебаки, Первомайск, Шахунья. Об этом сообщает Управление Россельхознадзора по Нижегородской области и Республике Марий Эл.

Личинки этих жуков поражают хвойные деревья и лесоматериалы хвойных пород, прогрызая древесину насквозь. Опасность уничтожения древесины существует как во время заготовки, так и в процессах транспортировки и дальнейшего хранения. Кроме того, усачи переносят возбудителя опасных заболеваний хвойных деревьев – сосновую стволовую нематоду.

В связи с этим вывоз древесины из неблагополучных районов может осуществляться только на основании карантинного сертификата в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью.

Сейчас на территории лесов, где были поражены деревья, проводятся мероприятия по локализации очагов и ликвидации популяций большого черного усача.

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