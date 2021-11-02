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Общество2 ноября 2021 9:03

Полчища жуков-усачей уничтожают хвойные леса в Нижегородской области

Из-за этого в 12 районах был установлен карантин
Ирина ШВЫРКАЕВА
Ирина ШВЫРКАЕВА
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Большой черный усач является опасным техническим вредителем хвойного леса.

Большой черный усач является опасным техническим вредителем хвойного леса.

Фото: Олег АДАМОВИЧ

В двенадцати районах Нижегородской области введен карантин из-за нашествия опасного лесного вредителя – большого черного усача. Карантинный режим установлен на территориях Варнавинского, Ветлужского, Володарского, Воскресенского, Тонкинского, Тоншаевского, Шарангского районов Нижегородской области, а также городских округов городов Бор, Выкса, Кулебаки, Первомайск, Шахунья. Об этом сообщает Управление Россельхознадзора по Нижегородской области и Республике Марий Эл.

Личинки этих жуков поражают хвойные деревья и лесоматериалы хвойных пород, прогрызая древесину насквозь. Опасность уничтожения древесины существует как во время заготовки, так и в процессах транспортировки и дальнейшего хранения. Кроме того, усачи переносят возбудителя опасных заболеваний хвойных деревьев – сосновую стволовую нематоду.

В связи с этим вывоз древесины из неблагополучных районов может осуществляться только на основании карантинного сертификата в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью.

Сейчас на территории лесов, где были поражены деревья, проводятся мероприятия по локализации очагов и ликвидации популяций большого черного усача.

Напомним, минувшим летом жители Нижнего Новгорода наблюдали самое настоящее нашествие богомолов. Они залетали людям на балконы, встречались на дачных участках и даже в самом центре города. О причинах нашествия богомолов рассказал эколог.