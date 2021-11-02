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Общество2 ноября 2021 8:35

Свет и горячую воду частично отключат в четырех районах Нижнего Новгорода 2 ноября

Отключения пройдут в Автозаводском, Ленинском и Московском районах
Валерия МУРОМЦЕВА
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Электроэнергию и горячее водоснабжение отключат в некоторых домах четырех районов Нижнего Новгорода. Коммунальные неудобства придется потерпеть жителям домов в Автозаводском, Московском, Канавинском и Ленинском районах, сообщается на сайте городского управления ГО и ЧС.

В Автозаводском районе отключат свет на проспекте Кирова, 4 – электроэнергии не будет с 10 до 12 часов. Также с 10 до 16 часов отключат свет в домах №№ 5,7,8 по переулку Райниса в Ленинском районе. На Московском шоссе в домах №№ 207,209,211,205 электроснабжение не будет осуществляться с 9 до 16 часов.

А в домах №№ 36 и 38 по улице Гордеевской в Канавинском районе отключат горячую воду. Возобновить водоснабжение планируется в 14 часов.