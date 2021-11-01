Нижегородский Минобр не планирует переводить школьников на дистант с 7 ноября

Министерство образования, науки и молодёжной политики Нижегородской области не планирует переводить школьников на дистанционное обучение по окончании нерабочих дней, то есть после 7 ноября. Эту информацию подтвердили в региональном правительстве со ссылкой на ведомство.

– На сегодняшний день этот вопрос не рассматривается, – уточнили в министерстве.

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