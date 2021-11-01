Свыше 1050 протоколов выписали в Нижнем Новгороде за нарушение ковид-мер

Более 1050 протоколов выписали в Нижнем Новгороде за нарушение ковидных требований в объектах розничной торговли и общепите с 1 по 31 октября. Кроме того, было проведено свыше 3,5 тысячи профилактических бесед о необходимости соблюдение масочного режима. Их проводили сотрудники полиции и органов МСУ во время патрулирования улиц столицы Приволжья. Сведениями об этом поделились в мэрии города.

В указанный период времени Нижний Новгород ежедневно патрулировали 26 групп. В их составе – более 70 полицейских и представителей МСУ. В общей сложности проверено было порядка 2,5 тысячи заведений общепита и объектов торговли.

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