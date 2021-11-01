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Общество1 ноября 2021 20:39

Полицейский из Нижнего Новгорода борется за звание «Народного участкового 2021»

Жители региона могут поддержать участкового, проголосовав за его кандидатуру на сайте «КП»
Юлия ВАСИЛИШИНА
Юлия ВАСИЛИШИНА
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Полицейский из Нижнего Новгорода борется за звание «Народного участкового 2021».

Полицейский из Нижнего Новгорода борется за звание «Народного участкового 2021».

Фото: ГУ МВД по Нижегородской области

В понедельник, 1 ноября 2021 года, стартовал финал конкурса «Народный участковый 2021», который совместно проводят МВД России и ИД «Комсомольская правда». За звание лучшего участкового борется нижегородец — участковый из Нижнего Новгорода Антон Куликов. Теперь нижегородцы могут поддержать полицейского, проголосовав за его кандидатуру.

Антон Куликов обслуживает микрорайон «Усиловский» в Нижнем Новгороде. В правоохранительных органах он служит с 2014 года. И за это время уже трижды становился победителем «Народный участковый» в Нижегородской области. В этом году он набрал больше трех тысяч голосов в региональном этапе. Ранее «Комсомолка» писала о самых незабываемых историях из службы полицейского.

Народное голосование продлится до 11 ноября 2021 года на портале издательского дома «Комсомольская правда». Принять участие в нем может любой желающий с помощью аккаунта в соцсетях. Победителя конкурса ждет не только присвоение почетного звания, но и ценный приз — внедорожник УАЗ «Патриот». Церемония награждения пройдет 17 ноября — в День участковых уполномоченных полиции.