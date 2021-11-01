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Общество1 ноября 2021 20:17

Бывший депутат Госдумы РФ Денис Москвин стал вице-президентом ОМК

Он рассказал, какие проекты по развитию будут реализованы на нижегородской земле
Дарья ЯЗЕВА
Дарья ЯЗЕВА
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Бывший депутат Государственной Думы РФ от Нижегородской области Денис Москвин стал вице-президентом Объединённой Металлургической Компании (ОМК). Об этом он сообщил читателям на своей странице в Facebook.

– Самое время рассказать об изменениях, которые произошли в моей жизни. С настоящего момента являюсь сотрудником Объединённой Металлургической Компании, работаю в должности вице-президента, – написал Денис Москвин. – Почему? Я неоднократно говорил, что связывал и связываю свою жизнь с родной Нижегородской областью и несмотря на федеральный статус этой одной из крупнейших промышленных компаний в стране, именно в нашей области сосредоточено её крупнейшее производство.

По словам экс-депутата, именно на нижегородской земле будут реализовывать грандиозные планы развития. В их числе строительство первого в Европе завода по технологии "зелёной металлургии", с инвестициями в промышленность региона более 150 миллиардов рублей.

– Уже сейчас ОМК является крупнейшим налогоплательщиком региона и примером компании, ведущей социально ответственный бизнес, – подчеркнул Денис Москвин. – Большая честь – стать частью команды единомышленников, планирующих горизонт развития отрасли на десятилетия вперёд, реализующих проекты, которые до сих пор не существовали ни у нас, ни за рубежом. Рассчитываю, что мой опыт работы в профильном комитете Государственной Думы поможет реализовать задуманное.

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