ЖК с высотными домами, садиками и школой построят на улице Родионова в Нижнем Новгороде

Жилой комплекс из трёх многоквартирных домов построят на улице Родионова в Нижегородском районе Нижнего Новгорода, возле корпуса фабрики "Маяк". Об этом сообщили в мэрии города.

Высота жилых домов будет варьировать от 20 до 24 этажей. Помещения первых этажей займут места общественного назначения. Все три дома планируется выполнить в едином архитектурном стиле и с одинаковой планировкой. К их строительству будет применена конструктивная система монолитного каркаса.

Более того, на территории ЖК планируется возвести два детских сада и школу. Школа будет рассчитана на 900 учеников, а детские сады – на 120 и 240 воспитанников. Также на территории появятся открытая парковка, подземная парковка, детская площадка, зона отдыха и спортивный клуб. Общая площадь земель жилого комплекса составит 28,7 гектара.

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