Родственница пациента угрожала побить нижегородского врача-терапевта

Нижегородского врача-терапевта угрожала побить родственница пациента, о чём сама потерпевшая сообщила в своём видеообращении к заместителю губернатора, министру здравоохранения Нижегородской области Давиду Мелик-Гусейнову в Instagram. В историях своего аккаунта врач-терапевт Арина Каткова со слезами на глазах поделились своей историей.

– В одной из конфликтных ситуаций, которую мы после разрешили, пока я вызывала скорую её отцу, она [родственница] сказала, что побьёт меня, – сдерживает слёзы девушка. – Мне очень больно, что пациенты готовы побить и даже убить своего врача.

По словам Арины Катковой, угрозы расправы она также получала в прошлом.

Давид Мелик-Гусейнов опубликовал в историях своего профиля обращение девушки и попросил её держаться. Сама врач-терапевт показала множество сообщений, в которых люди искренне поддерживают её и сострадают тяжёлой ноше врачей, в особенности в реалиях пандемии.

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