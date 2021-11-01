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Общество1 ноября 2021 16:53

Проезд возле Дворца Спорта на Гагарина перекроют 2, 4 и 7 ноября

Объехать перекрытую зону можно будет по соседним улицам
Дарья ЯЗЕВА
Дарья ЯЗЕВА
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Проезд возле Дворца Спорта на Гагарина перекроют 2, 4 и 7 ноября. ФОТО: ЦОДД Нижнего Новгорода

Проезд возле Дворца Спорта на Гагарина перекроют 2, 4 и 7 ноября. ФОТО: ЦОДД Нижнего Новгорода

Движение транспорта по местному проезду проспекта Гагарина возле Дворца Спорта в Нижнем Новгороде ограничат 2, 4 и 7 ноября. Речь идёт об участке перед домом №29 (Дворец Спорта). Об этом информирует городской департамент транспорта и дорожного хозяйства. В ЦОДД Нижнего Новгорода поделились схемой изменённого движения.

Итак, ограничение будет действовать с 07:00 до 22:00 2, 4 и 7 ноября.

– Объезд будет организован по прилегающим улицам. На подъездах установят временные дорожные знаки, запрещающие движение транспорта и парковку транспортных средств, – добавили в ведомстве. – Специалисты департамента просят автомобилистов заранее выбирать пути объезда.

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