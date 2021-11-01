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Новости компаний1 ноября 2021 16:33

ВТБ финансирует строительство жилого комплекса в Нижнем Новгороде на сумму более 2 млрд рублей

Финансирование жилищного строительства одно из ключевых направлений деятельности банка
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ВТБ открыл одному из крупнейших застройщиков Нижегородской области ГК «Разумные инвестиции» кредитную линию сроком на пять лет на сумму более 2,4 млрд рублей с использованием расчетов по счетам эскроу. Заемные средства будут направлены на строительство многоквартирного жилого дома в Нижнем Новгороде.

Жилой комплекс «Тетра» комфорт-класса возводится в Советском районе Нижнего Новгорода. Общая жилая площадь 18-этажной новостройки составит около 30 тысяч кв. м. В ней разместятся 454 квартиры и двухуровневая подземная парковка. На придомовой территории обустроят детскую и спортивную площадки. Объект планируется сдать в эксплуатацию в декабре 2023 года.

«Финансирование жилищного строительства − одно из ключевых направлений нашей деятельности. В этой сфере мы активно работаем с региональными партнерами: за 9 месяцев текущего года кредитный портфель строительного сектора в среднем и малом бизнесе в Нижегородской области вырос на 17% и превысил 12 млрд рублей. Реализация нового масштабного проекта при поддержке банка позволит обеспечить почти полтысячи нижегородских семей новым жильем комфорт-класса и укрепит статус ВТБ как одного из главных партнеров компаний строительного рынка», − отметил Руслан Еременко, руководитель департамента регионального корпоративного бизнеса – старший вице-президент ВТБ.

«Проект ЖК «Тетра» станет для нас первым опытом сотрудничества с ВТБ. Уверен, условия проектного финансирования, которые сегодня предлагает банк, его богатый опыт работы с использованием схемы эскроу-счетов позволит нам выполнить все принятые перед будущими жителями нашего комплекса обязательства и завершить строительство объекта в запланированные сроки», – прокомментировал директор компании-застройщика Алексей Добротин.

Справка

ГК «Разумные инвестиции» работает на рынке жилой недвижимости с 2013 года, в настоящий момент объем введенного жилья превысил 70 тыс. кв. м, на стадии строительства − еще около 50 тыс. кв. м.