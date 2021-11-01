Более 100 дзержинцев приняли участие в уборке нижней части Окской набережной

31 октября более 100 жителей Дзержинска провели уборку на территории нижней части Окской набережной. Субботник состоялся по инициативе представителей общественного движения «АктивНО» из Дзержинска при содействии администрации города.

«У нас в городе много красивых мест, но, к сожалению, немало и несознательных граждан, оставляющих после себя мусор. Заметил это в выходные сам, когда проезжал вокруг Святого озера. Много неубранного пластика, кострищ и мусора от чьих-то выездов на природу. Благодарю нашу активную молодежь и горожан, принявших участие в уборке. Мы будем продолжать поддерживать ребят. Благодаря таким людям и акциям Дзержинск остается чистым, зеленым городом», - сказал глава города Дзержинска Иван Носков.

На нижней части Окской набережной была убрана территория протяженностью 1,5 км, собрано более 50 мешков мусора – пластиковые и стеклянные бутылки и банки, пищевая упаковка и т.д. Сразу после уборки весь мусор был вывезен с территории Окской набережной для дальнейшей утилизации.

Субботник проходил с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований

«В нерабочие дни, в каникулы, которые объявлены в образовательных учреждениях, у подростков и молодежи появилось больше свободного времени, чем обычно. Чтобы провести его с пользой для себя и нашего города, мы решили убраться до первого снега в одном из популярных мест отдыха всех дзержинцев, в той его части, где под конец лета накапливается больше всего мусора, - поделился представитель общественного движения «АктивНО» Константин Беляев. – Причем субботник – это возможность не только сделать свой город чище, но и осознать, какой ущерб можно нанести окружающей среде своими недальновидными поступками – выброшенной в воду пластиковой бутылкой, оставленной на лавочке упаковкой и т.п.».

Субботник проходил с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований Роспотребнадзора. Все участники были обеспечены средствами индивидуальной защиты (масками) и соблюдали социальную дистанцию.

Если вы готовы выступить организатором и стать участником общегородских субботников, можно оставить заявку на сайте адмдзержинск.рф или связаться с отделом благоустройства, озеленения и освещения администрации города Дзержинска по телефону 8 (8313) 27-99-31.