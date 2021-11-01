В Дзержинске будет создан Центр управления муниципалитетом

До конца 2021 года в Дзержинске будет запущена работа Центра управления городом. Главные задачи новой структуры – оперативно реагировать на запросы, обращения и предложения, поступающие от жителей, координировать работу различных ведомств и, как результат, обеспечивать качественное взаимодействие жителей и органов власти.

«Открытие Центра в нашем городе позволит максимально сократить дистанцию между населением и органами власти, – сказал и.о. управляющего делами администрации Дзержинска Сергей Кузнецов. – Центр позволяет быстрее выявлять проблемы и оперативно на них реагировать, минуя все бюрократические барьеры. И самое главное – анализировать запросы горожан для формирования социальных проектов, принятия важных управленческих решений».

В зону ответственности Центра управления муниципалитетом в Дзержинске войдут и вопросы просветительской работы среди населения, вовлечение жителей в обсуждение основных вопросов развития города, поселков и региона. «Наш Центр объединит просветительские проекты для населения по разным тематикам, а также будет взаимодействовать с региональным проектом «Команда 52», запущенным губернатором Нижегородской области в январе 2021 года, и с проектом «Эффективный регион», - добавил Сергей Кузнецов

Центр управления городом в Дзержинске станет 12-м муниципальным центром управления в Нижегородской области и будет выполнять функции уже существующего Центра управления регионом на местном уровне. В состав Центра войдут руководители отраслевых блоков структурных подразделений администрации Дзержинска, к которым напрямую будут поступать запросы от жителей.

Самый простой способ обратиться в Центр – разместить запрос с описанием проблемы в группах или комментариях в социальной сети. Сотрудники Центра увидят запрос и оперативно передадут его в профильное подразделение, после чего проконтролируют решение проблемы и проанализируют схожие жалобы. По информации нижегородского Центра управления регионом, наиболее часто обращения касаются ремонта дорог, отсутствия отопления или воды, качества медицины, уборки мусора, благоустройства дворов и социальной помощи.

По итогам третьего квартала текущего года администрация города Дзержинска вошла в число лидеров по работе в системе мониторинга и обработки сообщений жителей города из социальных сетей. Муниципалитет получил максимально возможное количество баллов по качеству ответов, скорости реакции на запросы и качеству социальных сетей.

Напомним, старт работе информационно-аналитической системы «Центр управления регионом» в Нижегородской области дал 2 апреля 2020 года губернатор Глеб Никитин. Тогда регион вошел в число первых 6-ти субъектов Российской Федерации, где был запущен центр.

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