Двое погибли и один человек пострадал в результате отравления угарным газом в Сарове 31 октября

Двое погибли от отравления угарным газом в гаражном кооперативе города Сарова Нижегородской области вчера, 31 октября. Ещё один человек пострадал. Подробностями трагедии поделились в ГУ МЧС России по региону.

По информации ведомства, сообщение об отравлении угарным газом поступило в дежурную часть в 12:00. Экстренные службы выехали по адресу: город Саров, улица Зернова. Несчастье случилось в одном из гаражей на этой улице.

– В гараже находился автомобиль с работающим двигателем, в результате чего пострадали 3 человека, детей среди них нет. Из них погибли два человека – мужчины, личности которых устанавливаются, – подвели итог в МЧС.

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