В Дзержинске учреждена муниципальная премия для обучающихся музыкальных школ и школ искусств

По инициативе главы города Дзержинска Ивана Носкова со следующего года обучающиеся исполнительских отделений инструментального направления детских музыкальных школ и школ искусств города Дзержинска смогут претендовать на ежегодную городскую премию. Предварительно общий премиальный фонд составит 120 тысяч рублей.

«В нашем городе много талантливых ребят, которые с детства занимаются музыкой и уже в юном возрасте благодаря своему усердию и труду начинают достигать серьезных успехов. И очень важно эти успехи не только замечать, но и поддерживать, поощрять. Ежегодная премия – один из способов сделать это на общегородском уровне, ярко и масштабно», - сказал глава города Дзержинска Иван Носков.

Премия будет включать два основных этапа – конкурсный отбор на уровне музыкальных школ и школ искусств и рассмотрение заявок администрацией города Дзержинска. К участию приглашаются обучающиеся в возрасте от 6 до 16 лет включительно, ставшие победителями конкурсов не ниже областного уровня в текущем или предшествующем календарных годах (на момент проведения отбора).

Исполнители, которым будет присуждена премия, смогут стать участниками Городского фестиваля юных дарований «Наши таланты», где исполнят по одному произведению на выбор. Там же в рамках фестиваля состоится торжественное вручение премии в форме награждения лауреатов дипломами.

Фото пресс-службы администрации Дзержинска