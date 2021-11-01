Генпрокурор РФ назначил четырёх районных прокуроров Нижегородской области

Четырёх районных прокуроров Нижегородской области назначили сроком на пять лет по приказу генерального прокурора Российской Федерации сегодня, 1 ноября. Об этом информирует пресс-служба региональной прокуратуры.

Так, советник юстиции Станислав Ошарин стал прокурором Гагинского района Нижегородской области. Ранее он был городским прокурором Первомайска.

Советник юстиции Евгений Тарарин стал Первомайским городским прокурором вместо него. Прежде он занимал должность зампрокурора Лысковского района Нижегородского региона.

Советник юстиции Николай Привалов стал прокурором Княгининского района. Его повысили с должности зампрокурора Краснобаковского района области.

Младший советник юстиции Максим Сивогривов стал прокурором Московского района Нижнего Новгорода, покинув пост начальника отдела по надзору за исполнением законов в экономической деятельности управления по надзору за соблюдением федерального законодательства прокуратуры Нижегородской области.

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