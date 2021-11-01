Листерии обнаружили в котлетах нижегородского производства

Патогенные микроорганизмы Listeria monocуtogenes (листерии) обнаружены в котлетах нижегородского производства. Об этом сообщили в областном референтном центре Россельхознадзора.

Мясные полуфабрикаты поступили на ветеринарно-санитарную экспертизу и диагностику в лабораторию на платной основе. При получении неудовлетворительного результата производителю выдали рекомендации по устранению нарушений.

– Листерии очень широко распространены в окружающей среде и поэтому постоянно заносятся на производство разными путями, – пояснили в референтном центре. – Источником вторичного заражения полуфабриката, готовой продукции, технологических поверхностей листериями могут быть заражённые сырьё, вспомогательные материалы, упаковка.

В том числе отмечено, что листерии очень устойчивы к различным условиям внешней среды:

– Они легко переносят воздействие низких температур, не погибают при замораживании. Могут размножаться в тушах мёртвых животных, на поверхности растений, в воде и почве. Оптимальным условием для их активного размножения считается температура воздуха от 4 до 6 градусов, – добавили в ведомстве.

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