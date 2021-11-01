Цветники с тюльпанами разобьют во всех районах Нижнего Новгорода. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Почти 2 тысячи квадратных метров цветников с тюльпанами разобьют в Нижнем Новгороде, чтобы в мае 2022 года весенние цветы порадовали горожан. Об этом сообщил мэр города Юрий Шалабаев в своем Instagram.

- Клумбы и цветники с луковичными растениями появятся во всех районах Нижнего Новгорода, в том числе на значимых общественных пространствах - в скверах на площади Горького, площади Театральной, площади Славы, по Ярмарочному проезду, в скверах имени Жукова, А.Григорьева, на площадях Минина и Пожарского, Героев, Киселева и других, - рассказал Юрий Шалабаев.

Чтобы тюльпаны расцвели весной, клумбы нужно обустраивать уже сейчас. В этом году районные администрации совместно с МБУ «Нижегородгражданпроект» разработали схемы цветников. Работы планируется выполнить в ближайшие две недели, то есть завершится обустройство цветников к середине ноября.