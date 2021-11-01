Студентка Мининского университета победила во всероссийском конкурсе “Профессиональное завтра”

Студентка факультета управления и социально-технических сервисов Мининского университета Екатерина Назарова заняла 1 место в IV Всероссийском сетевом конкурсе студенческих проектов "Профессиональное завтра" в номинации «Исследовательская работа». В конкурсе, проходившем 1 сентября по 27 октября этого года, принимали участие студенты с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья. Все этапы конкурса проходили онлайн, а очный этап состоялся на базе Крымского федерального университета имени В. И. Вернадского.

Конкурс организован сетью Ресурсных учебно-методических центров вузов России при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ. Его целью стали профессиональная ориентация и содействие трудоустройству студентов вузов, имеющих ограниченные возможности.

Екатерина представила проект «Доступность и открытость Интернет-ресурсов как условие эффективного поиска работы соискателями с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью», в котором она предложила адаптацию интернет-ресурсов под соискателей с нарушением зрения, предложение вакансий с учетом нозологической группы и степени ограничения возможностей соискателя, а также информирование о наличии или возможности предоставления адаптированного рабочего места.

- В своем проекте и собственных силах я была уверена, , - рассказала Екатерина Назарова. - Актуальность выбранной мной темы связана с тем, что я сама искала работу и столкнулась с определенными трудностями: на многих сайтах нет даже фильтров вакансий для людей с ограниченными возможностями здоровья. Хотя вакансий на рынке труда немало, в основном они для людей со средним профессиональным образованием. Поэтому так важно, чтобы подобные конкурсы были, они помогают посмотреть на наши проблемы изнутри. Помогают реализовать потенциал, найти себя и сделать так, чтобы комфортно жить, учиться и трудиться было самым разным людям. Кстати, со своей будущей профессией я уже определилась, мечтаю стать педагогом.

Другие студентки вуза стали финалистками конкурса

Еще три студентки Мининского университета - Удалова Екатерина, Лодышкина Елена, Матвеева Анастасия вышли в очный этап конкурса с проектом стартапа «Онлайн-школа для подготовки школьников к сдаче экзаменов ЕГЭ/ОГЭ как инструмент трудоустройства студентов старших курсов и выпускников ВУЗов, в том числе с ОВЗ и инвалидностью». Им не хватило всего несколько баллов до призовых мест.

Всего в очном этапе конкурса было представлено 177 проектов из 98 вузов 66 регионов России. Прием работ осуществлялся по 4 номинациям: профессиональный старт-ап молодежи; исследовательская работа по одной из предлагаемых тем; мое полезное изобретение; социальная реклама.

Фото предоставлено пресс-службой Мининского университета