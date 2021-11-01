Горячую воду и отопление отключили частично в двух районах Нижнего Новгорода 1 ноября

Горячее водоснабжение и отопление отключили частично в двух районах Нижнего Новгорода сегодня, 1 ноября. Временные неудобства связаны с проведением плановых работ на системах ЖКХ. Информация об этом размещена на официальном сайте Управления ГОЧС города Нижнего Новгорода.

Канавинский район:

С 09:00 до 14:00 от центрального отопления и горячего водоснабжения отключен дом №20 по улице Авангардной.

Приокский район:

С 09:00 до 15:00 не будет горячей воды в домах №20,21,22 по улице 40 лет Победы.

Напомним, плановые работы проходят в Нижнем Новгороде на регулярной основе практически ежедневно.

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