Прокуратура проверит слова учителя нижегородского лицея про расстрел

В Нижнем Новгороде прокуратура начала проверку по факту высказывания школьной учительницы, которая грозилась «расстрелять» учеников за невыполненную домашнюю работу. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Нижегородской области.

Инцидент произошел недавно в лицее №40 – пожалуй, самой элитной школе Нижнего Новгорода. Кто-то из учеников записал, как учитель отчитывает старшеклассников за невыполненную «домашку» и слил эту запись в сеть. Педагог, пытаясь призвать ребят к совести, произнесла фразу, которая может обернуться для нее большими проблемами.

- Вас осталось всех только к стенке поставить и расстрелять, и тогда будет домашнее задание, и всё. <…> Как вообще так можно? Вы взрослые люди, ну хоть бы честно сами себе сказали «ну не сделал я домашнюю работу», нет, надо учителя вообще довести не знаю до чего, - говорит педагог. Стоит отметить, что женщина не кричит, не срывается в истерику и не переходит на личности. Говорит совершенно спокойным и несколько уставшим голосом.

Лет 20-30 назад никто бы, кончено, не обратил внимания на эти слова и образные выражения, но сегодня иная ситуация. Впрочем, интернет-пользователи встали на защиту педагога: многие искренне не понимают, из-за чего весь сыр-бор и почему «раздувают из мухи слона». При этом в защиту учителя также пишут бывшие ученики, называя ее профессионалом своего дела и здравомыслящим человеком.

По факту некорректного высказывания учителя прокуратурой начата проверка.

- Проведение проверки поручено прокуратуре Нижегородского района г. Нижнего Новгорода, которой предстоит установить обстоятельства произошедшего и дать оценку соблюдению законодательства о несовершеннолетних. При наличии оснований будет рассмотрен вопрос о применении мер прокурорского реагирования, - сообщили в ведомстве.