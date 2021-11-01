На капремонт Воротынской ЦРБ направлено более 24,7 млн рублей

На капитальный ремонт Воротынской центральной районной больницы направлено более 24,7 млн рублей. Обновляются не только сама больница, но и ее подведомственные учреждения, сообщает министерство здравоохранения Нижегородской области.

Так, были заменены окна на первом и втором этажах акушерско-гинекологического корпуса, сейчас на финальной стадии находится ремонт поликлиники, до конца года планируется отремонтировать приемный покой.

- Уже закончен капитальный ремонт здания Михайловской участковой больницы, а также отремонтированы два ФАПа - Криушинский и Кекинский, - рассказала главный врач Воротынской ЦРБ Светлана Захарова.

Капитальный ремонт Воротынской ЦРБ проходит в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения, рассчитанной на пять лет. За это время на обновление нижегородских больниц будет направлено более 15,5 миллиарда рублей, из которых 14,8 млрд – федеральные средства.

Ранее сообщалось о том, что на ремонт Выксунской ЦРБ выделят почти 50 миллионов рублей.