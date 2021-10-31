Участок трассы Нижний Новгород – Саратов отремонтировали в Шатковском районе Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Участок федеральной трассы Нижний Новгород – Саратов отремонтировали в октябре в Шатковском районе Нижегородской области. Работы проводились в рамках национального проекта«Безопасные качественные дороги». Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

Ремонтные работы обошлись в 365 млн рублей. Государственный контракт заключило Главное управление автомобильных дорог региона с АО «Строитель».

- Через весь поселок Шатки проходит трасса P-158. Здесь очень серьезный транзитный трафик, состоящий и из большегрузов, которые следуют на промышленные предприятия, и из туристических автобусов в направлении Большого Болдина. При этом комплексного ремонта на этом участке дороги не было более 20 лет. Очень важно было привести его в надлежащее состояние, - отметил директор Главного управления автомобильных дорог Нижегородской области Леонид Самухин.

Он также добавил, что особое внимание во время ремонтных работ уделяли безопасности дорожного движения, так как участок находится в жилой зоне.

Протяженность участка составила 5,5 км, он находится в рабочем поселке Шатки по улицам Нечаевка, 1 Мая, Центральной и Ленина. Подрядчик уложил три слоя асфальтобетонного покрытия и укрепил обочины, построил мостовой переход через реку Елховку и водопропускные трубы, а также сделал тротуары и парковку, 11 автобусных остановок, светофор и наружное освещение.

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