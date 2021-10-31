Необычные светильники зажглись на набережной Федоровского Фото: группа Вконтакте "Типичный Нижний Новгород"

Необычные светильники включили на набережной Федоровского. Фотографиями поделились нижегородцы в группе «Типичный Нижний Новгород» Вконтакте сегодня утром, 31 октября.

- Они меняют цвет, так что набережная может окраситься еще, например, в зеленый или синий, - гласит подпись под постом с фото.

В комментариях многие нижегородцы восприняли новое освещение на набережной крайне негативно.

- Ужасно! Испортили этими палками всю набережную. О жителях никто не подумал естественно, - отмечает одна из нижегородок.

- Этими уродскими светильниками убили главную достопримечательность набережной - шикарный вид на ночной город!! Которым теперь просто невозможно будет полюбоваться из-за всего этого горящего разноцветного великолепия перед глазами!!! Выглядит ужасно в любом виде!, - комментирует уже другая пользовательница.

- Это что, привет Борским теплицам....., - шутливо подметил нижегородец.

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