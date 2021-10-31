Неофициально переболевшие коронавирусом нижегородцы смогут получить QR-код

Жители Нижегородской области, которые переболели коронавирусом без больничного, теперь смогут получить QR-код. Об этом сообщает городская больница № 28 в своем Instagram.

- К нам поступают обращения граждан, которые переболели Covid-19, не обращались к нам в поликлинику и имеют положительный и отрицательный результаты ПЦР-мазка, выполненных в частных ЛПУ. Такие переболевшие не включены в регистр и не имеют QR код. Для того, чтобы "легализовать" этих пациентов, нами принято решение о проведении работы по данному вопросу, - сообщают медики.

Для того, чтобы получить QR-код, нижегородцам необходимо предоставить врачам ПЦР-тест, медицинские документы и заполнить специальное заявление. Документы можно отправить на почту больницы – qr@hospital28.ru, либо отнести лично в регистратуру – c понедельника по пятницу с 13:00 до 19:00. Документы могут рассматривать до 7 раюочих дней.

Напомним, что суточный рекорд по числу вакцинации установили в Нижегородской области 26 октября.

Так, за сутки прививку от COVID-19 сделали 27 970 нижегородцев, из них 16 688 получили первый компонент вакцины, а 11 282 - второй.

В шести торговых центрах Нижнего Новгорода будут работать пункты выездной вакцинации. Сейчас сделать прививку от COVID-19 можно сделать в ТЦ «Максидом», «Муравей», ТРЦ «Мега» в Кстовском районе, ТРЦ «Небо», ТЦ «Седьмое небо» и «Фантастика».