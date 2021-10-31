Глеб Никитин поздравил нижегородцев с Днем работника автомобильного и городского пассажирского транспорта. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

По его словам, праздник ежегодно отмечают тысячи водителей и сотрудников автопредприятий по всей России. За последние десятилетия количество автомобилей в России многократно возросло, а в транспортные профессии приходят все больше и больше людей.

- Слова благодарности хочется сказать и всем, кто работает в автомобильной промышленности региона. Даже в самые непростые моменты вы никогда не останавливаетесь на достигнутом стремитесь к большему. Именно вы обеспечиваете страну новыми машинами скорой помощи и школьными автобусами, вкладывая все свои знания и силы в повышение безопасности и комфорта перевозок. Огромное значение ваша работа имеет и для экспортной политики. Несмотря на пандемию, вам удается демонстрировать хорошие показатели на внешних рынках. Не менее важна качественная автомобильная продукция для малого и среднего бизнеса. Чем больше моделей, тем больше возможностей для развития собственного дела, - отметил губернатор Нижегородской области.

Он также отметил, что сейчас Нижегородская область обладает одной из самых развитых систем автомобильных дорог в России. Новые решения и проекты не только повышают транспортную доступность, но и способствуют экономическому развитию.

- Всем, кто имеет отношение к автомобилям, желаю, чтобы путь всегда был добрым! Пусть никогда не подводят вас ни техника, ни собственные навыки! С праздником!, - закончил свое обращение Глеб Никитин.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:

* в группе Вконтакте

* в Одноклассниках

* в Фейсбуке

* в Инстаграм

* в твиттере

Также следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!