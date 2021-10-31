Клумбы с тюльпанами 2 000 квадратных метров появятся в Нижнем Новгороде Фото: @yuriy_shalabaev
Тюльпаны высалят на площади 2 000 квадратных метров в Нижнем Новгороде к весне следующего года. Работа по посадке луковичных растений ведется уже сейчас. Об этом сообщил мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев в своем Instagram.
По его словам, клумбы и цветники с тюльпанами появятся во всех районах Нижнего Новгорода в знаковых общественных пространствах. Среди них: скверы на площадях Горького, Славы и Театральной, имени Жукова, площадь Минина и Пожарского, площадь Киселева, Ярмарочный проезд, площадь Героев и в других.
- Чтобы весной следующего года нижегородцы и гости города смогли любоваться яркими тюльпанами, нужно уже сейчас проделать большую работу по их посадке в грунт. Для многих людей именно раннецветущие луковичные цветы символизируют наступление весны и тепла, поэтому районные администрации всегда уделяют им особое внимание, - подчеркнул Юрий Шалабаев.
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