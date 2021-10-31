Давид Мелик-Гусейнов поддержал медиков после жалобы на хамство пациентов. Об этом он сообщил в своем Instagram.

Так, в он опубликовал в сторис скриншот переписки с врачом, в которой тот жаловался на хамство со стороны пациентов. По словам одного из врачей, пациенты ежедневно хамят, грубят и унижают всех сотрудников больниц от врачей до регистраторов. Он также добавил, что нижегородцы готовы писать жалобы в министерство здравоохранения по любому поводу, и совершенно не пытаются войти в положение врачей, которые работают на износ.

- Почему у них чуть что так жалобу, им есть куда пожаловаться, почему у нас нет тех, кто мог за нас заступиться по закону?, - заканчивает свое сообщение врач.

Давид Мелик-Гусейнов отвечает коротко.

- Держитесь, прошу! Тяжело сейчас всем. А вам гораздо тяжелее, - пишет министр здравоохранения Нижегородской области.

Напомним, на днях Давид Мелик-Гусейнов встретился с активистами родительского комитета. По его мнению, очень важно как можно чаще разговаривать и обсуждать с жителями региона вопросы вакцинации, противоэпидемические меры, а также QR-коды.