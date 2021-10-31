Мышей обнаружили пациенты в палатах роддома в Выксе Нижегородской области Фото: группа Вконтакте "Типичный Нижний Новгород"

Мышей обнаружили пациенты в палатах роддома в Выксе. Видео с бегающим по палате грызуном выложила одна из рожениц в группе «Типичный Нижний Новгород» ВКонтакте.

Так, пациентки роддома пожаловались на мышей в палате в Выксе Нижегородской области.

- Увидела, родила бы второй раз!, - гласит подпись под постом с видео.

На видео видно, что в палате больницы мышь выползает из-под тумбочки и бегает по полу. В комментариях нижегородцы отметили, что мыши являются переносчиками заразы, а еще они могут укусить человека.

- 9 лет назад там была, ничего не поменялось, даже косметического ремонта нет, - также комментирует видео другая нижегородка.

Ситуацию прокомментировали в министерстве здравоохранения Нижегородской области.

- Работы по дезинсекции и дератизации в родильном доме Выксы проводятся ежемесячно, в ближайшее время будет проведена дополнительная внеплановая обработка помещений, - говорится в сообщении.

В ведомстве также напомнили о персональной ответственности главных врачей за обеспечение надлежащих санитарно-бытовых условий в медицинских организациях. Руководителю роддома сделали выговор.

Напомним, что ранее нижегородка жаловалась на обилие комаров и мышей в инфекционной клинической больнице №23, которая находится на проспекте Ильича, 54 корпус 1 в Автозаводском районе города. С жалобой она обратилась к замгубернатору, министру здравоохранения Нижегородской области Давиду Мелик-Гусейнову в Instagram.