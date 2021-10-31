Литературный сад на территории Нижегородского кремля закрыли. Об этом сообщил нижегородец в группе Вконтакте «Нижний Новгород |БЕЗ ЦЕНЗУРЫ|».

Нижегородец опубликовал в сети видео своей прогулки на территории Кремля.

- Друзья, если кто-то сегодня планировал прогуляться по Кремлю, имейте ввиду, что литературный дворик почему-то закрыт, - гласит подпись под постом с видео.

Так, на видео видно, что на территории Литературного сада в Нижегородском кремле ведутся ремонтные работы, а вход в него перекрыт.

- Погуляли..., - комментирует на видео его автор.

Кроме того, в комментариях к посту также удивлены закрытием Литературного сада.

- И действительно, почему он закрыт?, - тоже задается вопросом один из жителей Нижнего Новгорода.

Ситуацию прокомментировали в Управление делами правительства Нижегородской области.

- Литературный сад на территории Нижегородского кремля в настоящее время закрыт, поскольку на этой территории продолжаются работы по благоустройству. В частности, сейчас ведётся монтаж освещения и другие отделочные работы, - говорится в сообщении.

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