У 799 нижегородцев диагностировали коронавирус за сутки

По данным на 31 октября 2021 года, всего с начала пандемии 191 227 пациентов Нижегородской области заразились covid-19. Число новых выздоровевших в регионе за прошедшие сутки пациентов составило 647 человек. Об этом сообщает портал стопкоронавирус.рф.

Кроме того, за последние сутки было выявлено 799 новых случая заражения коронавирусной инфекцией в регионе. Общее число выздоровевших COVID-19 в Нижегородской области достигло 171 тысячу человек.

К сожалению, количество смертей в регионе достигло 7 732, а за последние сутки сорок один человек не смог побороть коронавирусную инфекцию.

Нижегородская область сейчас все также занимает четвертое место ежедневной заболеваемости коронавирусом. Так, на первых трех местах находятся Москва (7 603 новых случаев), Санкт-Петербург (3 597 новых случаев) и Московская область (2 737 новых случаев).

Напомним, что всю актуальную информацию об эпидемиологической ситуации с коронавирусом на текущий момент достоверно и оперативно предоставляет официальный портал стопкоронавирус.рф., созданный правительством России.